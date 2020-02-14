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НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис»

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Подведомственный Минкомсвязи России НИИ «Восход» заключил контракт с компанией «Хоулмонт», выигравшей конкурс на предоставление технического решения для создания типовой системы электронного документооборота для госструктур. «Хоулмонт» является разработчиком одной из популярных на российском рынке систем электронного документооборота СЭД «Тезис».

СЭД для госструктур будет создана в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ее цель — повышение эффективности процессов в государственном управлении и улучшение коммуникаций между ведомствами. Программа предусматривает создание государственной платформы юридически значимого документооборота, с которой будут интегрированы СЭД отдельных организаций. Частные задачи состоят в том, чтобы добиться внедрения систем электронного документооборота во всех госструктурах и привести используемые СЭД к современным стандартам.

НИИ «Восход» при помощи СЭД «Тезис» будет тестировать предложения по совершенствованию электронного документооборота в государственном секторе. Практики, показавшие наибольшую эффективность, будут включены в состав методологических рекомендаций. С учетом этих рекомендаций на основе предоставленного технологического решения будет создана типовая СЭД для госструктур. Она будет доступна для внедрения в организациях, которые еще не используют системы электронного документооборота и не обладают ресурсами для их приобретения и развития. В круг потенциальных пользователей входят федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также муниципалитеты.

По словам Александра Ярошко, заместителя директора НИИ «Восход» по работе с заказчиками, при подготовке технического задания для конкурса они ориентировались на современные технологические тренды в области СЭД, в том числе: гибкость и широкие возможности модификации, открытые технологии, кроссплатформенность, популярный язык программирования, а также наличие современного мобильного приложения.

Созданная НИИ «Восход» типовая СЭД позволит организациям повысить качество и скорость рассмотрения обращений граждан, снизит затраты ресурсов и ускорит сроки исполнения процедур. Признанная победителем конкурса компания «Хоулмонт» является разработчиком СЭД «Тезис». Продукт выпущен в 2010 г., общее количество проектов внедрения системы превышает 500. Среди крупнейших из них можно отметить как реализованные в госструктурах (МИД РФ, Правительства Калининградской области и республики Коми, Администрация губернатора Самарской области, Российский морской регистр судоходства, Госкорпорация по ОрВД), так и в коммерческом секторе (розничная сеть по продаже техники DNS, ювелирная сеть 585 Gold производитель бытовой техники Whirlpool, фармацевтическая компания Roche, страховая компания «Ингосстрах», «Независимая нефтегазовая компания»).

Внедрение типового решения СЭД в пилотных организациях запланировано на осень 2020 г.

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