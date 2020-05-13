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Фонд Startup Lab инвестирует от 5 до 200 млн рублей в проекты, которые адаптировались к кризису

Бизнес Инвестиции и M&A

Российский венчурный фонд Startup Lab инвестирует от 5 до 200 млн руб. в компании, которые смогли адаптироваться к текущему экономическому кризису. Размер и условия инвестиций будут обсуждаться с каждым проектом индивидуально. Предельная доля в проекте составит не более 49%.

На поддержку смогут рассчитывать B2B-проекты, актуальность которых возросла в условиях пандемии COVID-19 (агрегаторы, системы аналитики, сервисы оптимизации доставки, сервисы для онлайн-магазинов и др.), потребительские онлайн-сервисы в области образования, развлечений и других услуг, а также проекты из реального сектора, которые смогли адаптироваться к кризису за счет развития новых направлений бизнеса (доставки, dark store, цифровизация и др.).

Основные финансовые критерии при отборе компаний: выручка от 35 млн руб., наличие прибыли по итогам 2019 г., рост показателей относительно 2018 г., прозрачная отчетность и отсутствие чрезмерной закредитованности. Предпочтение будет отдаваться проектам, которые сумели доказать свою состоятельность до кризиса, приспособиться к новым условиям, но нуждаются в финансовой помощи для поддержки бизнеса и дальнейшей адаптации продукта. Получить средства смогут в первую очередь российские компании, а также проекты из стран СНГ, которые ведут основной бизнес на территории России.

«Долгосрочный успех компании зависит от ее способности быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, то есть степени антихрупкости бизнеса. Если проект выжил, смог освоиться в текущей ситуации, это свидетельствует о том, что у него есть все шансы на успешное будущее. Мы видим своей задачей поддержать такие проекты, стать для них надежным партнером, помочь с развитием продукта и выходом на новые рынки», – отметил директор Startup Lab Федор Яковлев.



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