Alibaba Group инвестирует 1 млрд рублей в локализацию сервисов и улучшение логистики в России

Международный логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) объявил о своих планах по развитию бизнеса. В рамках обновленной инвестиционной программы компания увеличит частоту грузовых рейсов по всему миру с 200 до 1,2 тыс. в течение ближайших девяти месяцев (Россия принимает 14 рейсов «Цайняо» из Китая) и увеличит количество региональных складов, чтобы снизить сроки международных доставок – для 100 крупнейших мировых мегаполисов этот показатель должен составить 72 часа. Благодаря расширению количества рейсов «Цайняо» сможет увеличить частоту полетов в Москву и российские миллионники и продолжит сокращать сроки доставок заказов.

В 2020 г. в рамках своей инвестиционной программы компания доведет число новых складских центров до 30 по всему миру общей площадью до 2 млн м2 – это позволит удвоить эффективность процессов в течение трех лет.

В России «Цайняо» продолжит работать над локализацией своей платформы и созданием новых сервисов для российских потребителей и продавцов: в 2020 г. компания уже запустила программу поддержки отечественных продавцов на Aliexpress: «Цайняо» вместе с партнерами открыл специальные категорийные склады – они позволили продавцам сократить сроки доставки и экономить на обработке заказов и снизить расходы на последнюю милю до 30%. В течение года «Цайняо» запустит несколько инвестиционных проектов в развитие региональных доставок и локализацию ИТ-проектов на общую сумму до 1 млрд руб.

В России компания будет работать над развитием складов для локальных партнеров – в 2018 г. «Цайняо» инвестировал 500 млн руб. в складской комплекс в Московской области – это позволило сократить сроки доставки в крупные города до трех-пяти дней и начать обработку заказов российских продавцов на базе нового хаба.

В общей сложности за год в мире компания обрабатывала более 2 млн отправлений в день. Рост связан с динамичным развитием бизнеса Alibaba Group в Европе, особенно в Польше, Франции, Италии, а также Турции и на Ближнем Востоке. Кроме того, было расширено экспортное взаимодействие между странами ЕС и Китаем, и это оказало влияние на увеличение количество перевезенных грузов.

«Бизнес "Цайняо" включает в себя не просто логистические комплексы, но также помогает ускорению цифровизации индустрии с помощью разработок в области искусственного интеллекта, интернета вещей и онлайн-процессов – все эти элементы позволяют нам связать вместе бизнесы Alibaba, покупателей, продавцов и увеличить синергию между ними благодаря бесшовной логистике. В течение трех лет мы планируем стать безусловным мировым лидеров трансграничных перевозок, и активно инвестируем в эту задачу», – отметил Вильям Сюн, директор «Цайняо» по стратегии и генеральный менеджер экспортного направления.

Россия остается одним из крупнейших рынков для «Цайняо» – общий объем посылок в страну достиг 25% от всего объема грузов. При этом наибольшую динамику демонстрируют европейский сегмент – туда отправляется каждая вторая посылка.