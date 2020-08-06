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SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом

Бизнес Инвестиции и M&A SUSE
, Текст: Владимир Бахур

SUSE заключила окончательное соглашение о покупке Rancher Labs, поставщика платформы управления контейнерами Kubernetes с открытым кодом. По убеждению генерального директора SUSE Меллиссы Ди Донато, поскольку SUSE является одним из лидеров в области корпоративных дистрибутивов Linux, успешно применяемых для периферийных вычислений и искусственного интеллекта, покупка Rancher приведет к радикальным переменам на рынке и позволит общим клиентам двух поставщиков ПО с открытым кодом ускорить проекты цифровой трансформации.

Аналитики компании Forrester Wave назвали Rancher одной из ведущих компаний в сегменте Kubernetes, а переход под крыло SUSE откроет Rancher доступ к глобальной сети партнеров и службе клиентской поддержки, которыми та располагает.

Система оркестрации контейнеров с открытым кодом Kubernetes стала одним из столпов стратегии цифровой трансформации для многих компаний, ИТ-директора которых активно осваивают облачные технологии. По прогнозу Gartner, рост внедрения облачных приложений и инфраструктуры приведет к тому, что к 2024 году доля крупных предприятий, применяющих средства управления контейнерами, превысит 75%, тогда как по состоянию на нынешний год этот показатель не превышает 35%.

Учитывая спектр решений, которые поставляет SUSE, благодаря покупке Rancher компания сможет дополнить его системой легкого развертывания контейнерных рабочих нагрузок для периферийных сред, крупных центров обработки данных и облаков.

В SUSE подчеркивают, что по-прежнему намерены предлагать технологии, полностью отвечающие идеям Open Source и не привязывающие к какому-то конкретному поставщику. Аналогичных принципов будет придерживаться и Rancher, которая продолжит работать с различными дистрибутивами Kubernetes и операционными системами. Сегодня Rancher поддерживает все дистрибутивы Kubernetes, сертифицированные организацией Cloud Native Computing Foundation (структура Linux Foundation, отвечающая за содействие развитию контейнерных технологий), в том числе Google GKE, Amazon EKS и Microsoft AKS, а также Gardener — решение с открытым кодом для автоматизации предоставления Kubernetes в виде сервиса, поддерживающее многие публичные облака.

В SUSE отмечают, что покупка станет первым шагом по реализации стратегии дальнейшего развития компании с тех пор, как в 2019 году она получила независимость (напомним, что до этого SUSE была дочерним предприятием компании Micro Focus). Соглашение о покупке заключено на волне успехов SUSE во втором квартале 2020 финансового года, когда выручка от облачных технологий выросла сразу на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а показатель средней годовой стоимости заключенных контрактов увеличился на 30%.

Руководство SUSE выражает надежду на то, что сделка поможет компании поддерживать более долгосрочные отношения с поставщиками облачных сервисов, независимыми поставщиками оборудования, системными интеграторами и VAR-реселлерами.

Сделка ожидает одобрения регулирующих органов и, по прогнозам, будет завершена до ноября этого года.

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