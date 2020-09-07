«Ростех» расширит функциональность ЕИС

«РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» по заказу Казначейства России разработает новую функциональность Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). После модернизации, в том числе, повысится степень интеграции ЕИС и государственной информационной системы «Независимый Регистратор», которая фиксирует на видео действия участников аукциона.

Обновленная ЕИС будет предоставлять в «Независимый Регистратор» больший объем новых сведений, связанных с закупочным процессом, что существенно повысит независимый мониторинг работы пользователей ЕИС и электронных площадок. ЕИС также получит новые возможности по формированию юридически значимой электронной документации для закрытия контрактов, будет расширена функциональность для работы с денежными обязательствами – у госзаказчиков появятся дополнительные возможности для фиксации запланированных расходов бюджетных средств.

Запланирована модернизация таких функций, как ведение планов-графиков, реестра контрактов, единого реестра участников закупок, а также обновление мобильного приложения – изменения коснутся практически всех подсистем ЕИС.

«Мы должны в достаточно сжатые сроки – до 31 декабря 2020 г. – усовершенствовать ЕИС в интересах всех категорий пользователей: поставщиков, заказчиков и контрольных органов. В ходе модернизации мы повысим степень интеграции ЕИС с «Независимым Регистратором» и электронными площадками, а также продолжим внедрение электронного актирования – закрытия контрактов в ЕИС в электронной форме. Дополнительный функционал повысит прозрачность исполнения контрактов и упростит документооборот между заказчиками и поставщиками», – сказал предстоящие работы генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Сергей Ярош.

Система «Независимый Регистратор» призвана помочь в решении спорных ситуаций, которые могут возникнуть по итогам электронных торгов как на электронных площадках, так и в ЕИС. Она фиксирует на видео все, что происходит на экране компьютера, и собирает данные о действиях пользователей. Система сохраняет историю проведения процедур и позволяет контролирующим органам оперативно получить достоверную информацию о ходе торгов и выявить возможные нарушения и технические сбои.

Единая информационная система в сфере закупок – высоконагруженная бизнес-критичная государственная информационная система, взаимодействующая с большим числом внешних систем и контрагентов и объединяющая все большие данные (Big Data) госзакупок и закупок иных юридических лиц. Объем заключаемых контрактов и договоров, размещаемых ежегодно в ЕИС, составляет порядка 27,9 трлн руб., в сутки обрабатывается около 300 млн транзакций, зарегистрировано в ЕИС более 2,7 млн активных пользователей. Система интегрирована более чем с 300 внешними системами и содержит более 1 ПБ сведений о закупках. «РТ-Проектные технологии» в соответствии с распоряжением Правительства в 2017 г. стало единственным исполнителем работ по развитию и сопровождению ЕИС.