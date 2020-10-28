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«Мегафон» становится совладельцем видеосервиса START

Бизнес Инвестиции и M&A

«Мегафон» приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START. Вхождение стратегического инвестора позволит START продолжить укреплять позиции на рынке.

Сделка будет реализована в два этапа, в результате доля «Мегафона» в компании составит 33,8%. ДМХ – головная компания холдинга START, в который входят одноименные видеосервис и студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.

«В ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд руб. Мегафон ТВ и START – два комплементарных актива с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества», – отметил генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Аудитория видеосервиса START - более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас START занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020 г. рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.

«Это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. Появление стратегического партнера в лице компании «Мегафон» – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», – сказала генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.

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