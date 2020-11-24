ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов

ФРИИ инвестирует 5 млн рублей в Foody — маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов. При выполнении KPI в середине следующего года, фонд планирует дополнительно инвестировать в компанию до 65 млн рублей. Оценка и подробности сделки не раскрываются.

В основе маркетплейса — AI-сервис прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai. Летом этого года в технологию инвестировали основатель «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов, сингапурский венчурный фонд Ruvento Ventures и Александр Сысоев, автор гастрономического медиа.

Это вторая инвестиция фонда в компанию зарубежной юрисдикции, с осени этого года фонд инвестирует в рамках своего нового инвестиционного предложения для стартапов с глобальными амбициями.

Foody — стартап, развивающийся в США. Компания занимается цифровизацией процессов между ресторанами, дарк сторами, продуктовыми магазинами и поставщиками продуктов. Основатели компании: CEO Виталий Александров, основатель крупного маркетингового агентства, CPO Юрий Машенцев — за 10 лет построил и продал 4 ресторанные сети, построил самую прибыльную франшизу Додо-Пиццы.

Маркетплейс помогает ресторанам, дарк сторам, продуктовым магазинам и поставщикам находить друг друга, общаться через удобный чат, делать заказы и вести документооборот на одной платформе. На рынке пока не возникло стандартов коммуникации между закупщиками и поставщиками, поэтому сервис решает насущные проблемы рынка. В Foody поставщики могут управлять ценами, а покупатели — отслеживать цены на ингредиенты в режиме реального времени и проводить тендеры между реальными поставщиками.

По оценкам экспертов, ежегодные расходы на товары для одного ресторана составляют $240 тыс. С помощью сервиса Foody рестораны смогут сохранить до 20% от стоимости продуктов, а закупщики могут получить 1% кэшбека, заказывая и оплачивая товары через маркетплейс.

Виталий Александров, сооснователь Foody, отметил: «В HoReCa по всему миру процедуры закупок работают неэффективно. Я бы сказал, что пока до этой индустрии не дошла автоматизация процессов. Наша задача — объединить рестораторов и поставщиков на единой платформе, чтобы помочь им вести бизнес с меньшими потерями и большей результативностью, что особенно важно в период кризиса».

Компания запустилась в 2020 году, с момента запуска партнёрами стали Ассоциация клубов и баров Америки, крупнейшие поставщики еды и напитков США — Restaurant Depot, Cysco и BiRite.

В октябре ФРИИ обновил инвестиционное предложение для стартапов, сместив фокус на российских предпринимателей с международными амбициями. Помимо российской юрисдикции, фонд инвестирует до 200 млн рублей в компании с иностранным юридическим лицом — важное условие принадлежность компании основателям с российским гражданством.