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VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

VisionLabs в рамках расширения своего присутствия на Ближнем Востоке открыла новый офис в Дубае. Он позволит обеспечить поддержку пресейлов и техническое сопровождение пилотных проектов в регионе, а также осуществлять авторских надзор внедрений продуктов компании.

Офис VisionLabs открыт без привлечения сторонних инвестиций. Это один из запланированных шагов в рамках стратегии развития на 2020 год, которую компания смогла реализовать, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Новое представительство расположено в парке информационных технологий Dubai Internet City (DIC), созданном в качестве свободной экономической зоны и ориентированного на создание экосистемы для глобальных технологических компаний.

VisionLabs реализует масштабные проекты во многих регионах России, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и США. Основной приоритет компании за рубежом — продажи через партнёров. Биометрические продукты VisionLabs уже используются полицией столицы ОАЭ города Дубай, в создании «умного города» в Сингапуре, для внедрения системы распознавания в школьных автобусах в США.

Для VisionLabs Ближний Восток — второй регион по объему выручки. Компания работает не только с ОАЭ, но и с Индией, странами Африки и Персидского залива. Наиболее востребованным здесь является использование биометрической платформы LUNA в инфраструктуре «умных» и «безопасных» городов, управлении транспортом и пассажиропотоком, KYC-решениях для банков. Кроме того, в текущей эпидемиологической обстановке особенно актуальны стали решения по бесконтактной оплате по биометрии лица в ритейле, а также удаленная верификация и идентификация для государственных и финансовых учреждений, позволяющая получить доступ к важным сервисам не выходя из дома.

В дальнейших планах компании по международному развитию — усилить своё присутствие в Северной и Латинской Америках и открыть офис в США. Ещё одна точка развития – продвижение на зарубежных рынках собственных девайсов: биометрического терминала контроля и управления доступом LUNA ACE и биометрического платежного терминала LUNA POS.

«Открытие офиса в Дубае — еще один шаг к усилению позиции компании на международном рынке. Это позволит VisionLabs расширить влияние на весь ближневосточный регион: более активно развивать там нашу экспертизу и эффективно работать с ключевыми партнерами и вендорами. В ряде стран продвижение решений невозможно без создания офиса, так как он воспринимается как гарант стабильности, поэтому его появления — логичный этап в рамках гармоничного роста компании», — сказал Антон Назаркин, директор по международному развитию VisionLabs.

«Я рад, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не помешал нашим планам. В команду нового офиса войдут менеджеры по развитию бизнеса и технические специалисты, что усилит поддержку продаж и поможет VisionLabs сыграть ключевую роль в росте использования искусственного интеллекта в регионе», — сказал Бушан Кейт, региональный директор VisionLabs IMEA.

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