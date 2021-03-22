Основатель Altair Capital запускает фонд для стартапов поздней стадии

Основатель инвестиционной компании Altair Capital Игорь Рябенький запускает новый фонд, который ориентирован на поддержку глобальных стартапов на поздней стадии и стадии pre-IPO. Технологический фокус фонда: финтех, сервисы повышения производительности и эффективности распределенных команд, страхование, цифровая медицина, образование, искусственный интеллект и машинное обучение. Фонд планирует проинвестировать 30-50 проектов в течение трех лет.

В портфеле текущих фондов Altair Capital свыше 300 технологических стартапов, среди самых быстрорастущих — Miro, Albert, Turing, Squire, LiliBank, June, GuruShots, OpenWeb, Thriver, Deel, Equity Bee. Компания основана Игорем Рябеньким в 2005 году. По состоянию на март 2021 года совершила более 20 успешных экзитов. На данный момент доходность активов Altair Capital превысила 100% годовых и продолжит свой рост в текущем году.

В числе соинвесторов в портфельные компании Altair Capital — фонды с мировым именем, среди них — Accel, Alphabet, ICONIQ, Andreessen Horowitz, CRV, Insight, General Atlantic, Khosla Ventures, Spark Capital, Soft Bank.

Игорь Рябенький, основатель инвестиционной компании Altair Capital, сказал: «Во все свои фонды я инвестирую сам, потому что верю в нашу стратегию. И это наиболее прибыльный вид активов, известный мне. Кроме того, мои партнеры знают, что риски мы несем вместе, вместе и получаем достойную прибыль. Мы начинали инвестиции с ранней стадии, сейчас первые фонды уже полностью инвестированы. Многие проекты за это время выросли многократно, достигли оценок в сотни миллионов и миллиарды долларов, у нас появились эксклюзивные возможности сделок поздней стадии, как в этих проектах, так в проектах нашей экосистемы. Новый фонд будет соответствовать логичной стратегии роста. Для инвесторов наших фондов ранних стадий мы уже зафиксировали рекордную доходность. Эти же инвесторы проявили интерес к нашему новому фонду и поддержали нас. Кроме того, присоединяются новые партнеры. Запуская новый фонд, мы дадим им новые возможности роста активов — в силу нашего эффективного партнерства с большим количеством значимых международных проектов и фондов у нас есть прямой выход на сделки с привлекательными компаниями поздней и pre-IPO стадии. Горизонт инвестирования рассчитан на 2-3 года. Рассчитываем, что рост портфеля, а, возможно, и первые экзиты инвесторы увидят уже в течение первого года».