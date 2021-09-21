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Panasonic завершил поглощение компании Blue Yonder

Корпорация Panasonic объявила о приобретении компании Blue Yonder, разработчика комплексных цифровых платформ для логистики и фулфилмента. Panasonic получил оставшиеся 80% акций Blue Yonder в дополнение к 20%, купленных в июле 2020 г. Инвестиции в Blue Yonder таким образом составили $8,5 млрд . Начиная с 23 апреля 2021 г., когда Panasonic объявил о планах по сделке, последняя была получила одобрение регулирующих органов в США и других странах.

Объединив сенсорные технологии и периферийные устройства Panasonic с решениями Blue Yonder для планирования, производства и коммерции на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, клиенты смогут создавать более умные цифровизованные стратегии для электронной коммерции, переоборудовать розничные магазины, складское хозяйство, транспорт и рабочие места. Это не имеющее аналогов комплексное предложение даст заказчикам неограниченный обзор, контроль и возможности управления операциями в режиме реального времени, превосходного клиентского сервиса и роста прибыли.

«Учитывая, что сбои в цепочках поставок возникают все чаще, а их последствия становятся все значительнее, приоритетом для компаний становится информация и прозрачность операций, позволяющие принимать операционные решения в режиме реального времени. Технологии Panasonic, дополненные возможностями Blue Yonder в области искусственного интеллекта и машинного обучения, позволят объединить IoT-устройства и AI-платформу для более оперативного сбора и анализа данных. Ресурсы Panasonic и инновации Blue Yonder ускорят разработку инструментов, необходимых клиентам для прогнозирования и предотвращения сбоев, а также повышения самоуправляемости цепочек поставок», – сказал отраслевой аналитик Саймон Эллис, вице-президент по программам IDC.

Эта сделка усиливает собственную цифровую трансформацию и клиентоориентированность Panasonic. 1 апреля 2022 г. японская корпорация будет реформирована в холдинг и сосредоточится на стратегических направлениях бизнеса в ключевых областях, в т.ч., модернизации и автоматизации цепочек поставок. Трансформация позволит Panasonic внести посильный вклад в создание устойчивого общества за счет более эффективного использования ограниченных глобальных ресурсов.

Бренд Blue Yonder будет сохранен, а бизнес будет функционировать в рамках компании Panasonic Connected Solutions. Генеральный директор Blue Yonder Гириш Риши и вся руководящая команда останутся в компании.

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