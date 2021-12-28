Российский сервис продаж через видеоканалы Eyebuy привлек $95 тыс. при оценке $2,5 млн

Российский сервис продаж в прямом эфире (live commerce) Eyebuy привлек $95 тыс. при оценке $2,5 млн в ходе предпосевного раунда инвестиций (pre-seed). В него вложился американский венчурный фонд Starta Capital – сумма инвестиций составила $20 тыс., а также частный инвестор Алексей Сундуков, вложивший $75 тыс.

Российский стартап Eyebuy развивает технологию для продаж товаров и услуг через видеоканалы: записанную рекламу, ролики в социальных сетях, а также прямые эфиры. Сейчас компания предоставляет технологию для интеграции live commerce, которую можно подключить к интернет-магазинам, платформам электронной коммерции и маркетплейсам. В планах — развитие собственного SDK.

Рынок live сommerce технологий находится в стадии активного роста: по оценкам консалтингового агентства McKinsey, к 2022 г. он достигнет отметки $423 млрд в одном лишь Китае, без учета других стран.

«Миссия сервиса — открыть новый эффективный канал продаж для брендов и производителей на медиа площадках. Полученные инвестиции наша команда планирует потратить на развитие продукта и тестирование гипотез на американском рынке. По данным Statista, в 2022 г. он составит $20 млрд, а уже к 2024 г. вырастет до $35 млрд. При этом потенциал рынка по сравнению с Китаем огромен», — сказал Владислав Самарин, сооснователь Eyebuy.

Проект Eyebuy был запущен в 2020 г. и развивался на средства основателей: в общей сумме они вложили $40 тыс. За полгода оценка компании выросла с $400 тыс. до $2,5 млн. В 2021 г. выручка проекта на российском рынке составила 7,3 млн руб. Среди заказчиков — Mascotte, Decathlone, Leroy Merlin, Alltime и другие. Основатели Eyebuy: Сергей Варт, Руслан Крылов и Владислав Самарин.