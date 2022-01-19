В Schneider Electric назначен вице-президент подразделения «Сервисы» в России и СНГ

Schneider Electric, поставщик цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, объявила о назначении Михаила Савкина на должность вице-президента бизнес-подразделения «Сервисы» (Field Services) в России и СНГ. Ранее этим направлением руководил Александр Саванович, который перешел на позицию глобального вице-президента направления «Сервисы» по работе с партнерами и коммерческой трансформации (Global Services Channels & Commercial).

Михаил начал свою карьеру во французском офисе компании в 2015 г. с позиции директора по глобальной стратегии и развитию. В 2018 г. он был назначен на должность коммерческого директора бизнес-подразделения «Сервисы», а в 2019 г. перешел на позицию директора по маркетингу и работе с партнерами внутри подразделения. Михаил отвечал за разработку и развитие цифровых сервисов и предложений по техническому обслуживанию заказчиков Schneider Electric во Франции.

Имеет диплом бакалавра Высшей школы экономики и Лондонского университета в области экономики, диплом магистра Лондонской школы экономики и политических наук в области управления и степень MBA бизнес-школы INSEAD.

В новой должности Михаил будет работать над увеличением доли сервисов в портфеле Schneider Electric в России и СНГ: наращивать присутствие компании в регионах, расширять партнерскую программу и развивать цифровые сервисы, в том числе для предиктивного обслуживания и энергетического мониторинга. Михаил будет находиться в прямом подчинении у Алексея Кашаева, президента Schneider Electric в России и СНГ.