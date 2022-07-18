Basetrack продал российский бизнес группе инвесторов

Эстонский разработчик беспилотных технологий Basetrack объявил о продаже российского бизнеса и прекращении коммерческой деятельности в стране. Сумма сделки не разглашается.

С июля 2022 г. российское представительство Basetrack начало работать под самостоятельным брендом «Энерготрак». Уходящая команда приступила к передаче технологий автономного вождения и энергоэффективного управления транспортными средствами, а также реализуемых на рынке коммерческих продуктов: систем экономии топлива для грузовых автомобилей Basetrack SF.

Покупателем выступила группа российских инвесторов. Активное участие в развитии «Энерготрака» примет владелец транспортной компании «Альтика» Олег Яновский — он сосредоточится на построении продаж, а также сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат» Игорь Калошин, который сфокусируется на привлечении новых инвестиций.

В «Энерготрак» перейдет весь флот автомобилей стартапа, в том числе единственный в России беспилотный грузовик на базе Mercedes-Benz Actros 1845, сертифицированный государственным научным центром ФГУП «НАМИ» и допущенный на дороги общего пользования. С июня 2022 г. седельный тягач используется в коммерческих грузоперевозках для доставки сборных грузов в беспилотном режиме по маршруту Москва – Санкт-Петербург по трассе М11.

«У компании «Энерготрак» отличные перспективы на рынке России, поскольку используемая технология решает множество задач для логистических компаний, первоочередная из которых – это экономия топлива вплоть до 20%. Кроме того, уже сейчас оптические системы распознавания объектов уступают технологиям на основе геоинформатики по множеству других параметров: например, при работе в плохих погодных условиях. Мы верим, что будущее беспилотного транспорта за использованием именно такой технологии», — отметил Игорь Калошин, сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат».