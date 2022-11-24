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Российская платформа vStack стала партнером ИТ-компании «Инфосистемы джет»

Российский разработчик платформы vStack заключил партнерское соглашение с ИТ-компанией «Инфосистемы джет».

Партнерство позволит получить «Инфосистемы джет» гиперконвергентное решение, объединяющее вычислительные ресурсы, хранение данных и управление сетями. Преимущества vStack: высокая производительность, стандартное оборудование, быстрое развертывание, экономия на «железе» и доступное лицензирование.

Благодаря vStack «Инфосистемы джет» сможет создавать гиперконвергентные инфраструктуры на базе российской платформы, которые позволят бизнесу бесперебойно работать в условиях постоянных изменений.

«Рынок меняет правила игры каждую минуту, и выверенные годами процессы часто становятся обузой для компаний. В такой ситуации необходимо оперативно принимать решения и внедрять в работу новые для бизнеса ИТ-решения», — сказал Евгений Гаврилов, руководитель проекта vStack.

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