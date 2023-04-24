CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023

18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel. Основной организатор конференции — компания «РЕД СОФТ», платиновый спонсор и контрибьютор Firebird Foundation.

Firebird Conf — площадка для профессионального общения и обмена опытом. Среди спикеров — разработчики СУБД и прикладного программного обеспечения, администраторы и пользователи баз данных, которые расскажут о новых возможностях Firebird 5.0, эксплуатации СУБД Ред База Данных в нагруженных системах, а также о технических особенностях администрирования Firebird.

С докладами выступят представители РЕД СОФТ, АО «Газпромбанк», «Киберпротект», ФАУ «ГосНИИАС», «Медицина ИТ», АЙТИ-АЛЬБИОН и др.:

  • Дмитрий Еманов — координатор проекта FirebirdSQL, архитектор СУБД Ред База Данных;
  • Сергей Хозяинов – начальник отдела развития сервисов электронного документооборота с госорганами АО «Газпромбанк»;
  • Тимур Гусейнов – специалист по поддержке продаж компании «Киберпротект»;
  • Антон Машовец – технический директор ООО «Медицина ИТ»;
  • Ольга Логвинова – руководитель проектов АЙТИ-АЛЬБИОН.

В программе конференции запланированы три секции с докладами от разработчиков Firebird, дискуссии и фуршет.

Программа Firebird Conf 2023: https://fbconf.ru/programm.html

Регистрация участников: https://fbconf.ru/.

Токен: Pb3XmBtzt71HLv6NwjJV5AxgkbcCG31anLFrRyAРекламодатель: ООО «Ред Софт Центр»ИНН/ОГРН: 7727836231/1147746627027Сайт: https://www.red-soft.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Угрозы Microsoft оказались пустыми. Из России она не уходит, офис не закрывает, деньги текут рекой

Российский производитель ПК и серверов Depo Computers бешено увеличил выручку

Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти»

Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем

Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины

Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще