РЕД СОФТ проводит Firebird Conf 2023
18 мая в Москве пройдет Firebird Conf 2023. Ведущие разработчики СУБД Firebird встретятся с пользователями в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel. Основной организатор конференции — компания «РЕД СОФТ», платиновый спонсор и контрибьютор Firebird Foundation.
Firebird Conf — площадка для профессионального общения и обмена опытом. Среди спикеров — разработчики СУБД и прикладного программного обеспечения, администраторы и пользователи баз данных, которые расскажут о новых возможностях Firebird 5.0, эксплуатации СУБД Ред База Данных в нагруженных системах, а также о технических особенностях администрирования Firebird.
С докладами выступят представители РЕД СОФТ, АО «Газпромбанк», «Киберпротект», ФАУ «ГосНИИАС», «Медицина ИТ», АЙТИ-АЛЬБИОН и др.:
- Дмитрий Еманов — координатор проекта FirebirdSQL, архитектор СУБД Ред База Данных;
- Сергей Хозяинов – начальник отдела развития сервисов электронного документооборота с госорганами АО «Газпромбанк»;
- Тимур Гусейнов – специалист по поддержке продаж компании «Киберпротект»;
- Антон Машовец – технический директор ООО «Медицина ИТ»;
- Ольга Логвинова – руководитель проектов АЙТИ-АЛЬБИОН.
В программе конференции запланированы три секции с докладами от разработчиков Firebird, дискуссии и фуршет.
Программа Firebird Conf 2023: https://fbconf.ru/programm.html
Регистрация участников: https://fbconf.ru/.■ Токен: Pb3XmBtzt71HLv6NwjJV5AxgkbcCG31anLFrRyAРекламодатель: ООО «Ред Софт Центр»ИНН/ОГРН: 7727836231/1147746627027Сайт: https://www.red-soft.ru/