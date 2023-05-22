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«1С-Рарус» и ExSolCom объединяет свои усилия в области цифровизации корпоративных клиентов

Компания «1С‑Рарус» вошла в состав акционеров компании ExSolCom. Между компанией «1С‑Рарус» и совместным предприятием ExSolCom планируется: обмен стандартами работы, технологиями и опытом; взаимное привлечения специалистов компаний к работе на проектах в Казахстане и в России; привлечение экспертов по тиражным отраслевым и специализированным программным продуктам, разработанных «1С‑Рарус» к проектам на территории Республики Казахстан. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Управляющий партнер ГК «1С‑Рарус» Дмитрий Казачков: «Мы очень рады возможности совместной работы с командой ExSolCom. Я уверен, что с использованием технологий и опыта «1С‑Рарус» коллектив ExSolCom сможет расширить спектр услуг и сервиса, предоставляемых для компаний в Республике Казахстан».

Генеральный директор Владимир Мастяев: «Меняется ситуация в экономике и на рынке появляются новые возможности, которыми мы хотим и можем воспользоваться. Мы усиливаем позиции наших компаний и существенно расширяем потенциальные возможности ExSolCom. Уверен, что добьемся значительного роста за счет использования лучших практик работы с корпоративными клиентами».

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ExSolCom основана в 2006 г. Компания специализируется на работе с корпоративными клиентами Республики Казахстан. Выполнено более 170 крупных проектов с общим количеством свыше 20 тыс. рабочих мест.

«1С-Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» – холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.

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