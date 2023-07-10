Softline объявила о приобретении АКБ «Барьер»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, закрыла сделку по приобретению российской компании-разработчика АКБ «Барьер». Это позволит Softline существенно расширить продуктовое направление вендора «Инферит».

АКБ «Барьер» является разработчиком сертифицированных защищенных средств вычислительной техники. Специальная доработка технических средств позволяет выпускать индивидуальные и решения, которые полностью соответствуют требованиям сертификата ФСТЭК России. Заказчиками и потенциальными пользователями АКБ «Барьер» являются организации различной правовой формы, предъявляющие особые требования к защите информации. За два года производства выпущено и успешно эксплуатируются в различных организациях более 1 тыс. единиц продукции.

После покупки АКБ «Барьер» продуктовый портфель «Инферит» пополнится экспертизой по разработке защищенных средств вычислительной техники. Благодаря присоединению команды АКБ «Барьер» Softline получает возможность предложения экосистемы продуктов на рынок решений защищенных систем: в лице одного вендора совмещаются программная, аппаратная составляющие и технологии, позволяющие обрабатывать чувствительную информацию.

Сделка позволит АКБ «Барьер» усилить масштабирование бизнеса и получить доступ к ресурсам Softline для более активного распространения решений среди российских заказчиков. Кроме того, интеграция продуктов АКБ «Барьер» и «Инферит» даст возможность клиентам получить комплексное сертифицированное решение с единой технической поддержкой.

«Компания АКБ “Барьер” уже 15 лет существует на рынке защищенных средств вычислительной техники, и мы уверены в зрелости представленных продуктов. Отдельного внимания заслуживает синергия программного обеспечения, оборудования и технологической экспертизы, которую даст объединение усилий команд “Инферит” и “АКБ барьер”. Это позволит более широко охватить сегмент заказчиков, предъявляющих повышенные требования к защите информации и обеспечению безопасности. Предоставляя полноценное комплексное решение, поддержку профессиональных инженеров и интеграторов, мы рассчитываем занять лидерские позиции в данной нише», – отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

«Для ООО АКБ “Барьер” объединение с Softline несет ряд преимуществ, ключевыми из которых являются: расширение географии потенциальных заказчиков-потребителей защищенных средств вычислительной техники, возможность оперативно внедрять и отрабатывать различные новые решения в технологию специальной доработки ПЭВМ непосредственно на этапе производства, возможность комплексного подхода специальной доработки ПЭВМ как на программном, так и аппаратном уровнях до требуемых регулятором норм, а также возможность разработки новых перспективных средств защиты информации», – сказал Роман Паршин, генеральный директор в АКБ «Барьер».