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«Ростелеком» выходит на рынок авторских экскурсий

«Ростелеком» завершил сделку по приобретению 28% долей компании — агрегатора экскурсий по всему миру ООО «Гайд Гоу». На портале GuideGo зарегистрировано более тысячи гидов и 7,5 тысяч экскурсионных предложений. Уникальная технология позволяет всего за несколько минут подобрать тур от лучших гидов города под любой запрос путешественника. Сделка позволит «Ростелекому» надежно закрепиться на рынке авторских российских экскурсий.

«Рынок внутреннего туризма набирает обороты. Наша страна уникальна и многогранна, поэтому велика потребность в разнообразных и интересных экскурсиях, особенно от коренных жителей региона. Именно местные эксперты способны сделать отдых путешественников наиболее интересным и познакомить с достопримечательностями. Продукт “Гайд Гоу” дает пользователям качественную витрину увлекательных путешествий и позволяет гидам грамотно продвигать свои услуги», — сказал первый вице-президент – финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

«Мы стали первой компанией в России, которая привлекла крупного стратегического инвестора на рынок авторских экскурсий. Это значит, что отрасль активно переходит в цифровой формат и становится привлекательной для инвестиций, — отметил основатель “Гайд Гоу” Степан Винограденко. — Ресурсы “Ростелекома” позволят нам в ближайшие несколько лет значительно увеличить объемы продаж и стать лидером рынка. Наше сотрудничество поможет развивать турбизнес в стране и открывать новые города России как экскурсионные объекты для широкой, в том числе зарубежной, аудитории».

Компания «Гайд Гоу» предлагает авторские экскурсии от русскоязычных гидов более чем в 200 городах мира. За три года работы клиентами компании стали свыше 50 тыс. человек.

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