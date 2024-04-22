Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак

Российская ИТ-компания Sitronics Group и разработчик ИБ-решений Servicepipe объявили о сотрудничестве, благодаря которому все продукты Servicepipe теперь доступны заказчикам Sitronics Group. Servicepipe предлагает комплекс решений, нацеленных на обнаружение и фильтрацию веб-угроз: DDoS, ботов, парсеров, SMS-бомберов, атак на бизнес-логику, взломов учётных записей и других угроз из списков OWASP, включая zero-day. Продуктовый портфель компании включает в себя адаптивную систему защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS и сетевых угроз DosGate, а также Cybert – платформу тонкой высокоточной фильтрации автоматизированных веб-угроз прикладного уровня.

Внедрение решений по защите от онлайн-атак может осуществляться как локально в виде ПО или ПАК, так и в виде облачных или гибридных инсталляций, которые легко настраиваются в соответствии с уникальными задачами конкретной организации. При этом продукты Servicepipe полностью соответствуют требованиям регуляторов.

Для Sitronics Group сотрудничество с Servicepipe – не только расширение продуктовой линейки благодаря партнерству.

«Решения Servicepipе также нам интересны с точки зрения выстраивания защиты ИТ-инфраструктуры в модульных дата-центрах, собственное производство которых было запущено Sitronics Group в прошлом году. Думаю, что также нам удастся объединить нашу экспертизу и опыт для создания новых оптимальных предложений на рынке информационной и кибербезопасности», – сказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Колесников.

«В последнее время злоумышленники проявляют особую изобретательность в организации и проведении интернет-атак, и проблема может коснуться практически любой компании. Мы в Servicepipe стремимся помочь максимально большому числу организаций, и партнёрство с Sitronics Group этому способствует. Уверен, что сотрудничество станет фундаментом для дальнейшего развития совместных инициатив», – отметил коммерческий директор Servicepipе Даниил Щербаков.