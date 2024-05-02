«Базис» купила разработчика ПО для виртуализации «Рустэк»

Компания «Базис», российский вендор решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объяила о завершении сделки по приобретению 100% долей в компании «Рустэк», российском разработчике средств виртуализации.

«Рустэк» выкуплена у компании «Айтеко» – системного интегратора, входящего в число крупнейших ИТ-компаний России. Сделка проведена на рыночных условиях и оплачена полностью за счет собственных средств «Базиса». Интеграция сотрудников и продуктов «Рустэк» будет завершена до конца 2024 г. «Базис» становится полноправным преемником по всем обязательствам «Рустэк».

Весь коллектив компании, включая руководителей, будет сохранен. Накопленная экспертиза сотрудников «Рустэк» будет использована для развития экосистемы «Базиса», а технологии усилят его рыночное предложение и будут встроены в существующие продукты вендора с помощью унифицированных инструментов, обеспечивающих гибкую и нативную кросс-продуктовую интеграцию. В частности, решение «Рустэк Cloud Platform» позволит расширить возможности Basis Dynamix, платформы для управления виртуальными серверами и контейнерами.

«Приобретение «Рустэк» является частью нашей стратегии по консолидации рынка, которую мы проводим вот уже больше трех лет и останавливаться не собираемся. За это время мы накопили богатый опыт в интеграции ведущих IT-компаний, таких как Digital Energy и «Скала Софтвер». Наша цель – занять не менее 50% рынка виртуализации в России, и сделка с «Айтеко» является важным шагом на пути к ее достижению. Мы высоко оцениваем профессионализм и накопленную экспертизу команды «Рустэк», а также те результаты, которых она смогла достичь. Уверен, технические специалисты компании усилят команду «Базиса», а продукты «Рустэк» позволят нам расширить возможности нашей экосистемы, что принесет дополнительную ценность нашим клиентам и акционерам», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

«Рустэк» – один из лидеров российского рынка виртуализации (№1 среди российских платформ виртуализации согласно рейтингу CNews за 2023 г). Решения разработчика предназначены для замещения иностранных игроков в области серверной виртуализации.