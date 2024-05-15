МТС проинвестирует в создание собственной облачной платформы более 7,5 млрд рублей

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания MWS (MTS Web Services), до конца года планирует запустить ряд новых сервисов и направлений, среди которых виртуальная инфраструктура на российском ПО, ИИ-облако и более 30 новых облачных продуктов Enterprise-уровня. В MWS также войдут все облачные сервисы CloudMTS, ЦОД-инфраструктура МТС, а также ряд сервисов кибербезопасности «МТС Red». До конца 2025 г. MWS также инвестирует в разработку собственной публичной облачной платформы более 7,5 млрд руб.

Публичная облачная платформа MWS будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений для защиты облачной инфраструктуры. Все ее компоненты будут собственной разработки. Создание платформы ведётся в соответствии со стандартами информационной безопасности и защиты персональных данных. Планируется, что платформа станет доступной бизнесу и пользователям в 2025 г.

MWS также усиливает собственную информационную безопасность. Для этого компания интегрирует в свое облако ряд сервисов «МТС Red». Решения «МТС Red» будут обеспечивать защиту всех облачных сервисов провайдера, в том числе не связанных с кибербезопасностью – например, инфраструктурных, сетевых, бизнес-приложений, сред разработки и прочих. Это позволит сделать миграцию в облако еще более безопасной.

До конца года MWS планирует запустить более 30 новых продуктов Enterprise-уровня. Среди них: сервисы по хранению, вычислению и информационной безопасности, базы данных, сетевые и корпоративные сервисы, приложения для разработчиков. MWS также запустит выделенный сегмент облака полностью на российском софте и оборудовании.

Еще одним новым направлением, которое MWS планирует запустить в 2024 г. станет ИИ-облако. Оно будет включать в себя: виртуальную инфраструктуру с GPU-ускорителями, специализированное ПО для разработки, обучения и развертывания ML-моделей, уже готовые модели ИИ для разных индустрий и направлений, доступные по API, и ИИ-сервисы по модели SaaS. Кроме того, в случае необходимости MWS сможет предоставить заказчику команду опытных экспертов, которые помогут на всех этапах внедрения и использования ИИ.

Для решения нетривиальных ИТ-задач бизнеса MWS создаст новое подразделение – Professional Services. Его специалисты помогут клиентам провести аудит ИТ-инфраструктуры и ИБ-решений предприятия, составить стратегию их облачного развития, а также провести миграцию в выделенный сегмент виртуальной инфраструктуры и взять на себя поддержку гибридных и частных инсталляций. Для комплексного оказания услуг специалисты компании будут привлекать и интегрировать в облако партнерские решения по модели SaaS в самых разных отраслях.

«При запуске новых сервисов и направлений мы всегда ориентируемся на потребности бизнеса. Наша цель – помочь клиентам с решением их задач. Сделать так, чтобы с помощью облака они могли выйти на новый уровень, ускорить развитие своего бизнеса, не отвлекаясь на технические аспекты. К примеру, ИИ-облако: для обучения современных больших языковых моделей и внедрения их в бизнес-процессы требуется огромное количество вычислительных ресурсов, а также привлечение дорогостоящих специалистов. Не каждая компания может позволить себе такие инвестиции. Для удовлетворения растущего спроса MWS увеличит свои GPU-мощности в два раза и предоставит их клиентам, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои ML-модели», – отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, глава MWS Игорь Зарубинский.