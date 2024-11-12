«Академия Softline» и компания «Вкурсе» объявили о партнерстве

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) и компания «Вкурсе» (IVA Technologies), разработчик российской облачной платформы для онлайн-коммуникаций, объявили о заключении партнерства. В рамках сотрудничества «Академия Softline» включила платформу «Вкурсе» в свой портфель решений для заказчиков, а также будет использовать её как инструмент для проведения онлайн-обучения.

«Академия Softline» трансформирует портфель и расширяет его в сторону комплексного предоставления услуг для управления персоналом: от классического обучения до развития и программ менторинга, от рекрутмента и онбординга до оценки. От автоматизации HR-функций до выстраивания комплексных корпоративных проектов, включающих и онлайн-коммуникации, и инструменты EdTech. Решение «Вкурсе» в составе портфеля «Академии Softline» дополняет возможности для работы с потребностями клиентов по принципу единого окна.

Система «Вкурсе» — это отечественная онлайн-платформа для внутренних и внешних коммуникаций: проведения совещаний, тренингов и других онлайн-мероприятий. Решение обеспечивает видеосвязь с надежным шифрованием данных, работает через браузер без необходимости установки дополнительного ПО и поддерживает одновременное подключение более 10 тыс. участников в одном мероприятии. Функционал включает демонстрацию экрана, интерактивную доску, чат с поддержкой файлов, запись конференций, проведение опросов и трансляции в соцсети. Также доступно мобильное приложение для популярных операционных систем.

Внедрение системы ВКС «Вкурсе» позволяет упростить процессы обучения сотрудников, снизить затраты на командировки, повысить эффективность совещаний и улучшить взаимодействие распределенных команд.

Партнеры продумали эксклюзивные предложения. При приобретении лицензий «Вкурсе» через «Академию Softline» организации получают дополнительные сроки подписки на сервис, скидки на образовательные программы по обширной библиотеке курсов. Предложение позволит компаниям получить качественное импортозамещающее решение для корпоративных коммуникации и оптимизировать затраты на обучение сотрудников.

«Мы трансформируем портфель решений для комплексного обеспечения потребностей заказчиков в области корпоративного обучения и управления персоналом. Наша экосистема предоставляет услуги корпоративного обучения и предлагает программные EdTech-решения для закрытия всех потребностей заказчиков в части работы с персоналом. В условиях растущего доверия к российским разработкам мы выбрали платформу «Вкурсе». Это современный облачный продукт, который позволяет создавать качественные онлайн-коммуникации и развивать цифровую корпоративную культуру. Партнёрство с «Вкурсе» органично дополняет нашу экосистему решений, способствуя формированию эффективной и гибкой образовательной среды, которая отвечает актуальным требованиям отрасли и повышает качество профессиональной подготовки ИТ-специалистов», — отметил Игорь Морозов, руководитель «Академии Softline».

«Платформа для онлайн-коммуникаций «Вкурсе» уже успешно используется в 5 ведущих вузах России. Партнерство с «Академией Softline», которая занимается подготовкой квалифицированных кадров, открывает новые возможности для развития нашей платформы и расширения присутствия на рынке корпоративного обучения. Вместе мы сможем предложить клиентам комплексное решение, объединяющее передовые технологии в сфере онлайн-коммуникаций и профессиональный образовательный контент», — сказал генеральный директор компании «Вкурсе» Юрий Матвеев.