Selectel сообщает о приобретении облачного провайдера Servers.ru

Selectel, независимый провайдер ИТ-инфраструктуры и участник рынка выделенных серверов в России, сообщает о приобретении 100% компании ООО «Единая сеть», работающей под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

ООО «Единая сеть» предоставляет сервисы уровня IaaS (инфраструктура как услуга), включая аренду выделенных серверов, приватные и публичные облака, а также услуги колокации (размещения серверного оборудования) на базе партнерских дата-центров в Москве. Клиентская база провайдера составляет более 400 компаний из сегмента среднего и крупного бизнеса. Ожидаемая выручка компании за 2024 г. составляет 1,6 млрд руб., EBITDA — 0,9 млрд руб. По оценке iKS-Consulting, ООО «Единая сеть» занимает третье место среди провайдеров услуг аренды выделенных серверов с долей 10% в 2023 г.

После сделки компании продолжат поддержку продуктов и привычных для клиентов сервисов в обычном режиме.

«Мы видим существенный потенциал роста рынка облачных инфраструктурных сервисов и в частности сегмента выделенных серверов как одного из наших ключевых продуктов. Сделка дополнительно ускорит существующий активный органический рост Selectel. Важнейшей задачей для нас является поддержка отказоустойчивости инфраструктуры наших заказчиков — для всех клиентов компании ООО «Единая сеть» сохранятся условия предоставления услуг и гарантии по уровню надежности сервисов. В дальнейшем заказчики смогут расширить спектр продуктов для управления ИТ-инфраструктурой за счет дополнительных сервисов на базе сети дата-центров Selectel», — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

«Объединение с Selectel, крупнейшим независимым игроком рынка облачной инфраструктуры, позволит нам перейти на качественно новую ступень развития бизнеса как с точки зрения ассортимента доступных для клиентов сервисов, так и уровня автоматизации и поддержки. Мы уверены, что техническая экспертиза и широкая линейка инфраструктурных и платформенных продуктов Selectel позволят нашим клиентам еще эффективнее развивать ИТ-инфраструктуру в соответствии с актуальными бизнес-задачами и быстрее запускать новые цифровые проекты. Команда «Единой сети» продолжит вести операционную работу и оказывать всестороннюю поддержку клиентам», — сказал генеральный директор ООО «Единая сеть» Сергей Крысенко.