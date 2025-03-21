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Акции ПАО «Софтлайн» доступны к торгам на утренней сессии Московской биржи

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о том, что с 21 марта 2025 г. Московская биржа добавляет акции ПАО «Софтлайн» в список акций, доступных на утренних торгах. Ранее акции ПАО «Софтлайн» уже были добавлены в список акций, доступных на вечерних торгах. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50 по московскому времени. По данным Московской биржи, частные инвесторы являются основными участниками торгов на утренней и вечерней сессиях – их доли в феврале 2025 г. составили 86 и 84% соответственно.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Как верно отмечает Московская биржа, дополнительные сессии в утренние и вечерние часы дают возможность инвесторам из разных регионов России участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для себя время. В свою очередь, для нас это – потенциальное расширение инвесторской базы и рост ликвидности».

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