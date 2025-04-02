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Softline Venture Partners инвестирует 3 млрд в B2B SaaS - стартапы

Softline Venture Partners запускает отбор технологических продуктовых B2B - стартапов. Общий объем планируемых инвестиций составит 3 млрд руб. Заявки от компаний принимаются до 1 июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для инвестиций рассматриваются B2B-продукты с выручкой от 100 млн руб. в год, имеющие собственную разработку, сложные для копирования программные решения. Оцениваться будут компетенции команды, потенциал для роста и конкурентные преимущества. Размер и условия инвестиций зависят от стадии развития и финансовых показателей компании.

Стартапы, прошедшие отбор, помимо инвестиций, получат доступ к широкой клиентской базе и каналам продаж ГК Softline, помощь с выходом на международные рынки и масштабированием бизнеса.

«Инвестиции в SaaS-решения это стратегический шаг в условиях меняющихся потребностей бизнеса и растущей конкуренции, – сказала Елена Волотовская, глава фонда Softline Venture Partners. – Эти продукты позволяют быстро внедрять новые технологии и функции, что важно для поддержания конкурентоспособности в быстро меняющейся ИТ-среде».

Александр Аболмасов, сооснователь DreamDocs (ранее ApRbot), с начала 2025 г. CEO SL Soft: «Модель партнерства простая и честная: больше результат — больше выплаты. Мы умеем продавать enterprise-клиентам, что позволит кратно вырастить ваши продажи. Мы сами предприниматели, поэтому понимаем важность культуры, драйва и минимума бюрократии, обеспечиваем сохранение предпринимательской свободы и автономии. Схема инвестиций также позволяет выкупить миноритариев или сделать частичный кэш-аут. Возможность интеграции с другими технологическими решениями SL Soft позволяет резко нарастить функциональность решения».

Ранее Softline Venture Partners объявил о поиске EdTech-стартапов для инвестиций с намерением поддержать рынок образовательных проектов и о намерении инвестировать в СyberTech-проекты суммарно 2 млрд руб. В портфеле Softline Venture Partners более 23 компаний, а общий объем инвестиций с момента основания превышает $150 млн. Объем инвестиций в один проект варьируется от $300 тыс. до $10 млн, при этом фонд рассчитывает на миноритарную долю, оставляя контроль за основателями.

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