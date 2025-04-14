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Сервис для оплаты услуг фрилансеров по всему миру Stape привлек $1 млн

Международный стартап с российскими корнями Stape, с помощью которого фрилансеры получают выплаты на иностранные счета и оптимизируют налоговые обязательства, привлек дополнительные инвестиции в размере $1 млн от частных инвесторов. Одним из инвесторов компании является Егор Гурьев, основатель сервиса облачного гейминга Playkey (продана VK Play в 2021 г.).

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие — в ближайшие два года на российском рынке трансграничных оплат Stape намерен занять 10% рынка, и укрепиться на международном рынке. По итогам года компания намерена достичь международной выручки в $20 млн.

«Я внимательно наблюдал за развитием проекта и увидел возможность не только поддержать стартап с перспективами международного роста, но и стать частью решения, которое упрощает финансовые взаимодействия между контрагентами по всему миру. Большая мечта - дать возможность жить в любой стране и продолжать работать на любимую компанию. Я рассчитываю, что с помощью инвестиций мы сможем ускорить развитие компании и помочь ей занять значимую долю на международной арене», — сказал Егор Гурьев.

Stape — сервис для оплаты услуг фрилансеров в любой стране, основанный в 2023 г. российскими предпринимателями. Головной офис компании находится в США, филиалы уже есть в России, ОАЭ и Гонконге. У сервиса более 200 клиентов из этих страна, а также из Кувейта, Австралии, Сингапура, США и других государств.

С помощью платформы заказчики могут платить фрилансерам и подрядчикам по всему миру. Делать это своими силами сложно юридически и транзакционно — Stape упрощает этот процесс, предоставляя SaaS-платформу для расчетов. Транзакции проходят в долларах, евро, рублях и криптовалюте.. Ключевая особенность сервиса Stape — фиксированная комиссия, которая позволяет снизить расходы заказчиков.

«Мы подтвердили основные метрики продукта и поняли, что готовы привлекать средства на развитие. Частные инвестиции от текущих инвесторов были самым очевидным вектором. В ближайших планах у компании — наладить выплаты в более чем 30 основных локальных валютах развивающихся стран, и выйти на новые рынки, например MENA», — отметил сооснователь платформы Алексей Чистяков.

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