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Группа Arenadata приобретает интеллектуальные права на продукт в сегменте СУБД общего назначения

«Группа Аренадата», российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, сообщила о том, что ее дочерняя компания – «Аренадата Софтвер» – приобретает интеллектуальные права на продукт Proxima DB у ИТ-компании «Орион». Команда разработки, осуществляющая развитие продукта у текущего правообладателя, будет интегрирована в состав персонала дочерней компании группы Arenadata.

Стратегическое партнерство компаний позволит Orion soft сфокусироваться на развитии инфраструктурных продуктов, а группе Arenadata — расширить портфель решений для крупных организаций. Arenadata Prosperity — новое название продукта — это высокопроизводительная, отказоустойчивая СУБД, которая обеспечивает: оперативный мониторинг и анализ для минимизации времени простоя; полную совместимость с платформой «1С»; наличие сертификата ФСТЭК (4 уровень доверия), подтверждающего надежность решения для государственного сектора и корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к безопасности.

Более того, партнёрство предполагает использование продуктов Orion soft в качестве инфраструктурной основы для решений cloud-native платформы Arenadata One. Это платформа виртуализации zVirt и Kubernetes-решение для управления контейнерами Nova Container Platform. Таким образом, клиенты группы получат гибридные возможности для развертывания продуктов в публичных облаках и в частных ЦОДах.

Рынок СУБД общего назначения составляет около 26% от общего рынка систем управления и обработки данных, который оценивается в 95 млрд руб. на конец 2024 г. СУБД Arenadata Prosperity (ADP), построенная на базе open source технологии PostgreSQL, имеет все рыночные конкурентные преимущества, включая сертификацию «», ФСТЭК по наивысшему уровню доверия и расширенный функционал в части управления и мониторинга. Продукт полностью готов к эксплуатации и на среднесрочном горизонте позволит группе Arenadata кратно увеличить рыночную долю в самом крупном сегменте адресуемого рынка.

Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata, сказал: «Приобретение прав на новый продукт — стратегический шаг в развитии линейки систем управления базами данных группы Arenadata. Arenadata Prosperity усилит наше присутствие в сегменте СУБД общего назначения для государственного сектора и корпоративного рынка. Мы видим потенциал для роста в этой рыночной нише, в том числе за счет усиления кросс-продаж и доступа к новым категориям клиентов. Новое имя — это не просто ребрендинг: мы усиливаем продукт экспертизой разработчиков группы и предложим рынку производительное и отказоустойчивое решение».

Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft, сказал: «В результате продуктовой коллаборации клиенты получат возможность гибкого, масштабируемого и безопасного размещения продуктов экосистемы Arenadata. Так у них появится возможность развертывать решения Arenadata One как в публичных облаках на базе готовой Kubernetes-cреды Nova Container Platform, так и в собственных ЦОДах на базе связки российской виртуализации zVirt и контейнеризации Nova».

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