CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ

Российская компания-разработчик автономных роботизированных систем управления специальной техникой и наземным транспортом на базе искусственного интеллекта (ИИ) - Cognitive Pilot («Когнитив Пилот») объявила о привлечении раунда инвестиций в объеме 0,9 млрд руб. Инвестором выступил один из ведущих российских частных венчурных фондов, специализирующийся преимущественно на высокотехнологичных и наукоемких проектах.

Привлечение профессиональных институциональных инвесторов является ключевым шагом в реализации стратегии по наращиванию рыночной доли и последующего проведения IPO на горизонте 3-4 лет. Инвесторы совместно с компанией примут участие в формировании структуры подготовки к публичному размещению, включая совершенствование корпоративного управления и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.

Инвестиции позволят укрепить позиции компании в целевых сегментах рынка, кратно увеличить объемы продаж, расширить линейки продуктов, поддержать выход на рынок новых проектов, а также масштабировать бизнес внутри страны и за рубежом.

Мировой рынок беспилотного транспорта гражданского назначения является одним из перспективных и динамично развивающихся. Его объем, по данным агентства Statista, в 2024 г. составил $287,7 млрд и к 2030 г. достигнет $2,3 трлн.

Флагманскими продуктами компании являются Cognitive Agro Pilotавтопилот для сельскохозяйственной техники – тракторов, комбайнов, опрыскивателей, предназначенный для роботизации обработки почвы, сева, внесения удобрений и защиты растений, а также сбора урожая. А также Cognitive Tram PilotИИ-система помощи водителю трамвая. К числу новых продуктовых направлений Cognitive Pilot относятся начало серийного производства новой универсальной автономной мобильной платформы с гибридной силовой установкой, применяемой в сельском хозяйстве (полностью автономный, бескабинный мини-трактор), ТЭК, промышленной логистике и ЖКХ (робот-обходчик), а также расширение комплексного набора инструментов и сервисов для контроля качества работ, выполняемых роботом, без присутствия человека. Расширенная линейка продуктов способна вывести на новый уровень производительность и качество работ без присутствия человека.

«Разработки Cognitive Pilot решают проблемы производительности, эффективности и безопасности работы предприятий в системообразующих отраслях экономики страны, выводя их на качественно новый технологичный уровень. Наша миссия состоит в решении ключевых, глобальных проблем современности: первая – дефицит кадров, вторая – качество выполняемой работы. В России нехватка кадров в различных областях промышленного производства достигает 28%. Мы решаем ее при помощи роботизированных систем с ИИ Cognitive Pilot. Так, роботизация агропроцессов на базе наших технологий позволяет кратно увеличить эффективность сельхоз работ. Россия, опираясь на эти решения, в состоянии не только развивать свои сельские территории, но и решить мировую проблему голода в странах Африканского континента и Азии. (Глобальный индекс голода все еще остается опасно высоким по итогу 2024 года, составляя 35-45(GHI)), — отметила генеральный директор и основатель компании Ольга Ускова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще