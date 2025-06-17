Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ

Российская компания-разработчик автономных роботизированных систем управления специальной техникой и наземным транспортом на базе искусственного интеллекта (ИИ) - Cognitive Pilot («Когнитив Пилот») объявила о привлечении раунда инвестиций в объеме 0,9 млрд руб. Инвестором выступил один из ведущих российских частных венчурных фондов, специализирующийся преимущественно на высокотехнологичных и наукоемких проектах.

Привлечение профессиональных институциональных инвесторов является ключевым шагом в реализации стратегии по наращиванию рыночной доли и последующего проведения IPO на горизонте 3-4 лет. Инвесторы совместно с компанией примут участие в формировании структуры подготовки к публичному размещению, включая совершенствование корпоративного управления и финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.

Инвестиции позволят укрепить позиции компании в целевых сегментах рынка, кратно увеличить объемы продаж, расширить линейки продуктов, поддержать выход на рынок новых проектов, а также масштабировать бизнес внутри страны и за рубежом.

Мировой рынок беспилотного транспорта гражданского назначения является одним из перспективных и динамично развивающихся. Его объем, по данным агентства Statista, в 2024 г. составил $287,7 млрд и к 2030 г. достигнет $2,3 трлн.

Флагманскими продуктами компании являются Cognitive Agro Pilot – автопилот для сельскохозяйственной техники – тракторов, комбайнов, опрыскивателей, предназначенный для роботизации обработки почвы, сева, внесения удобрений и защиты растений, а также сбора урожая. А также Cognitive Tram Pilot – ИИ-система помощи водителю трамвая. К числу новых продуктовых направлений Cognitive Pilot относятся начало серийного производства новой универсальной автономной мобильной платформы с гибридной силовой установкой, применяемой в сельском хозяйстве (полностью автономный, бескабинный мини-трактор), ТЭК, промышленной логистике и ЖКХ (робот-обходчик), а также расширение комплексного набора инструментов и сервисов для контроля качества работ, выполняемых роботом, без присутствия человека. Расширенная линейка продуктов способна вывести на новый уровень производительность и качество работ без присутствия человека.

«Разработки Cognitive Pilot решают проблемы производительности, эффективности и безопасности работы предприятий в системообразующих отраслях экономики страны, выводя их на качественно новый технологичный уровень. Наша миссия состоит в решении ключевых, глобальных проблем современности: первая – дефицит кадров, вторая – качество выполняемой работы. В России нехватка кадров в различных областях промышленного производства достигает 28%. Мы решаем ее при помощи роботизированных систем с ИИ Cognitive Pilot. Так, роботизация агропроцессов на базе наших технологий позволяет кратно увеличить эффективность сельхоз работ. Россия, опираясь на эти решения, в состоянии не только развивать свои сельские территории, но и решить мировую проблему голода в странах Африканского континента и Азии. (Глобальный индекс голода все еще остается опасно высоким по итогу 2024 года, составляя 35-45(GHI)), — отметила генеральный директор и основатель компании Ольга Ускова.