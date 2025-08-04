В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по разработке решений виртуальной и дополненной реальности в медицине

Сотрудники Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали и запустили образовательную программу «Разработчик решений виртуальной и дополненной реальности в медицине». Она направлена на подготовку специалистов, способных разрабатывать и внедрять инновационные решения виртуальной и дополненной реальности в медицинскую практику и медобразование. Программа предназначена для студентов Первого МГМУ и других медицинских университетов страны, ранее не проходивших обучение на Цифровой кафедре, окончивших первый курс специалитета или бакалавриата, а также студентов магистратуры. Обучение бесплатное в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Новая программа Цифровой кафедры Сеченовского университета состоит из четырех образовательных модулей. Они включают самую актуальную информацию о современных технологиях виртуальной и дополненной реальности и их применении в медицине и образовании, разработке технического задания и архитектуре проектов, работе с медицинскими 3D-моделями, обучении нейросетей и разработке программного обеспечения.

В процессе обучения студенты научатся применять полученные знания при проектировании цифровых технологий, создавать 3D-модели в системах трехмерной графики и импортировать их в среду разработки VR/AR, а также использовать программные инструментарии для разработки интерактивной трехмерной графики. Практическая часть программы включает работу в проектных междисциплинарных командах, разрабатывающих цифровые медицинские продукты.

«В нашей новой программе мы адаптировали современные технологии виртуальной и дополненной реальности для применения в медицине, – сказал руководитель Цифровой кафедры Игорь Шадеркин. – Для этого мы используем диффузные модели и трансформеры, позволяющие создавать 3D-модели и виртуальные сценарии на основе искусственного интеллекта даже студентам, не обладающим компетенциями программиста. Мы будем учить их создавать виртуальные симуляторы для оттачивания навыков сложных медицинских манипуляций и операций в безопасной цифровой среде, разрабатывать 3D-модели органов и систем, воссозданных по КТ- и МРТ-снимкам, а также создавать цифровые решения для навигации при хирургических операциях».

Образовательная программа рассчитана на 256 часов, длительность обучения – девять месяцев. По окончании выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке. Занятия начнутся уже в конце сентября – начале октября 2025 г. и будут проходить дистанционно. Отправить заявку на участие в программе можно до сентября 2025 г.