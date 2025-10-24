CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa

CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы, в рамках диверсификации бизнеса инвестировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

SUSH&CO – сервисная компания, основанная предпринимателем Николаем Сушко. Основной деятельностью SUSH&CO является приготовление и подача кофе, чая и других напитков в рестораны Москвы. Также компания занимается предоставлением в аренду профессионального оборудования (рожковых кофемашин и суперавтоматов) для кофеен, ресторанов и офисов, обучением персонала клиентов по таким направлениям, как приготовление кофе, обслуживание оборудования, латте-арт.

Топ-менеджмент CorpSoft24 принял решение о диверсификации ИТ-бизнеса. После рассмотрения разных вариантов выбор был сделан в пользу сегмента HoReCa. Первый стартап по обжарке кофе, в который компания инвестировала, принес специалистам значительный опыт. После его продажи компания вложилась в SUSH&CO. Партнерство было заключено в 2024 г., и по итогам года оборот компании достиг почти 100 млн руб.

За этот период SUSH&CO разработала собственные линейки кофе и чая. Также эксперты компании побывали в Африке, подписали с производителями из Уганды и Анголы прямые контракты на поставку кофе.

В частности, компания стала дистрибутором зеленого кофе. CorpSoft24 планирует продолжать развитие этого бизнеса как неординарного варианта диверсификации.

«Лично для меня это возможность получить новые интересные знания, понимание, как работает реальный «физический» бизнес. Безусловно, мы в сфере ИТ делаем важное для страны и заказчиков дело, но результат нашего труда выражается в «цифре», его нельзя потрогать. Кроме того, для меня бесценно приятное удивление клиентов, которые приходят к нам в офис. Когда после решения рабочих вопросов мы спускаемся в тренинг-центр SUSH&CO и «разрываем шаблоны», показывая, что CorpSoft24 – это не просто ИТ-компания. Как правило, наши гости остаются с нами с чашечкой кофе или чая еще на час-полтора. Конечно, без подарков никто не уходит, потому что нет ничего приятнее, чем дарить продукцию, к изготовлению которой сам приложил руку», – сказал генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев.

«Компании CorpSoft24 и SUSH&CO, такие разные по сфере деятельности, объединяют ключевые принципы работы: стабильность, ответственность за результат и обеспечение высочайшего качества продукции. Я рад, что такое партнерство сложилось и уже приносит плоды. Уверен, что вместе мы станем лидерами рынка», – отметил Николай Сушко.