ПАО «Софтлайн» продолжит обратный выкуп акций Компании

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о продлении ранее объявленного обратного выкупа акций ПАО «Софтлайн».

22 октября 2024 г. члены Совета директоров группы утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на предприятие группы — ООО «Инвестпроекты» (ранее – ООО «Софтлайн Проекты»). Согласно решению членов Совета директоров, данный обратный выкуп должен осуществляться в течение 12 месяцев. За прошедший год выкуплено около 15,5 млн акций ПАО «Софтлайн». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Настоящим ПАО «Софтлайн» сообщает, что по истечении данного срока принято решение продлить обратный выкуп еще на 12 месяцев при сохранении общего количества акций, доступных к обратному выкупу. Таким образом, к выкупу в течение следующих 12 месяцев будут доступны около 4,5 млн акций ПАО «Софтлайн».

Данное решение связано, прежде всего, с уверенностью менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО «Софтлайн», а также убежденностью в росте капитализации холдинга в обозримой перспективе.

Акции ПАО «Софтлайн», которые будут приобретены в рамках обратного выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.