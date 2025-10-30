Эксперты назвали лучший российский корпоративный акселератор

Лидеров акселерационных программ России определили на премии Startup Summit Awards 2025. В состав экспертного совета престижной премии вошли представители Министерства экономического развития РФ, Правительства Москвы, Сбера, Агентства стратегических инициатив, Фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив, Сколтеха и крупных венчурных фондов и российских компаний.

Акселерационная программа «Газпром нефти» «Индастрикс» стала победителем премии Startup Summit Awards 2025 в номинации «Лучшая корпоративная практика работы со стартапами». «Индастрикс» получила награду за создание уникальной экосистемы, в которой крупный бизнес оказывает комплексную поддержку инновационным командам на всех этапах создания и испытаний технологий для нефтегазовой отрасли.

«Полученная награда подчеркивает стратегическую важность нашей программы для всего технологического ландшафта страны. Сотрудничество крупного бизнеса с технологическими предпринимателями является мощным инструментом для решения отраслевых задач, создания востребованных инновационных бизнесов в России и преодоления актуальных вызовов в энергетике», — отметил Богдан Костюк, начальник департамента по технологическому развитию «Газпром нефти».

За время существования программы, эксперты «Индастрикса» рассмотрели уже более 2 тысяч заявок от российских и зарубежных стартапов. Участие в акселераторе принимают, как целые компании, так и молодые ученые и студенты. На месторождениях «Газпром нефти» прошли опытно-промышленные испытания порядка 60 технологий, предложенных участниками программы, по направлениям цифровизации, роботизации, проектирования и строительства инфраструктуры, добычи и транспортировки углеводородов. Лучшие стартапы получили инвестиции от венчурных фондов и вывели свои продукты на отраслевой рынок.

