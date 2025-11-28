Общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 г. достигнет 1,2 триллиона рублей

В ближайшие годы территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет расширена, что позволит разместить там больше высокотехнологичных компаний. Согласно стратегии развития промышленности, которая была утверждена Сергеем Собяниным, к 2030 г. там будет работать около 600 предприятий, а общий объем инвестиций в ОЭЗ составит 1,2 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы.

«Расширение особой экономической зоны “Технополис Москва” — один из ключевых элементов стратегии развития промышленности столицы до 2030 г. По поручению Сергея Собянина мы создаем комфортные условия для запуска новых высокотехнологичных производств на территории ОЭЗ: строим инновационную инфраструктуру для размещения предприятий под ключ, предоставляем резидентам налоговые и таможенные льготы. Рассчитываем, что уже через несколько лет количество компаний здесь достигнет 600, а объем инвестиций в развитие площадок составит около 1,2 трлн руб.», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ОЭЗ «Технополис Москва» работает более 230 высокотехнологичных компаний, где трудятся свыше 28 тыс. человек. Предприятия выпускают современные лекарственные средства, медицинские изделия, микроэлектронику, беспилотные авиасистемы, лифты, аккумуляторы, изделия для космической отрасли, комплектующие к электромобилям и другую продукцию. Планируется, что к 2030 г. в ОЭЗ будет создано более 90 тыс. рабочих мест.

Сейчас ОЭЗ Москвы состоит из 10 площадок общей площадью более 390 гектаров. К 2030 г. территорию планируется расширить до 600 гектаров. Также намечено значительное увеличение площади общественно-деловой и промышленной инфраструктуры: с 1,8 млн кв. метров до 5,7 млн.