CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 г. достигнет 1,2 триллиона рублей

В ближайшие годы территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет расширена, что позволит разместить там больше высокотехнологичных компаний. Согласно стратегии развития промышленности, которая была утверждена Сергеем Собяниным, к 2030 г. там будет работать около 600 предприятий, а общий объем инвестиций в ОЭЗ составит 1,2 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы.

«Расширение особой экономической зоныТехнополис Москва” — один из ключевых элементов стратегии развития промышленности столицы до 2030 г. По поручению Сергея Собянина мы создаем комфортные условия для запуска новых высокотехнологичных производств на территории ОЭЗ: строим инновационную инфраструктуру для размещения предприятий под ключ, предоставляем резидентам налоговые и таможенные льготы. Рассчитываем, что уже через несколько лет количество компаний здесь достигнет 600, а объем инвестиций в развитие площадок составит около 1,2 трлн руб.», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ОЭЗ «Технополис Москва» работает более 230 высокотехнологичных компаний, где трудятся свыше 28 тыс. человек. Предприятия выпускают современные лекарственные средства, медицинские изделия, микроэлектронику, беспилотные авиасистемы, лифты, аккумуляторы, изделия для космической отрасли, комплектующие к электромобилям и другую продукцию. Планируется, что к 2030 г. в ОЭЗ будет создано более 90 тыс. рабочих мест.

Сейчас ОЭЗ Москвы состоит из 10 площадок общей площадью более 390 гектаров. К 2030 г. территорию планируется расширить до 600 гектаров. Также намечено значительное увеличение площади общественно-деловой и промышленной инфраструктуры: с 1,8 млн кв. метров до 5,7 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

В России официально началась блокировка WhatsApp

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще